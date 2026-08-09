Punya Wibawa Alami, 5 Weton Ini Dipercaya Cocok Jadi Pemimpin

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi seseorang berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahirannya.

Di antara berbagai perhitungan tersebut, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat, berwibawa, serta memiliki kemampuan memengaruhi orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter seperti ketegasan, kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan membaca keadaan, dan kecakapan berkomunikasi sering dikaitkan dengan sosok yang berpotensi menjadi pemimpin.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan patokan mutlak mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut lima weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok berpengaruh dan pemimpin besar menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, berasal dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan yang kuat dan wibawa yang mudah terlihat. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak kata untuk mendapatkan perhatian, karena sikap dan kehadirannya saja dianggap mampu membuat orang lain menghormati.

Karakter kepemimpinan Sabtu Kliwon juga digambarkan muncul secara alami. Dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun pergaulan, mereka disebut cenderung dipercaya ketika harus mengambil keputusan.

Meski begitu, wibawa yang besar juga perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi. Primbon mengingatkan agar kekuatan karakter tersebut digunakan untuk hal positif dan tidak berubah menjadi sikap keras kepala.