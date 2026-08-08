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Muhammad Rais Raya
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.05 WIB

3 Shio Ini Bakal Jadi Pemimpin dan Punya Rezeki yang Banyak di Tahun 2026, Hidupnya Makin Sukses

Shio yang diramalkan bakal jadi pemimpin dan punya rezeki yang banyak di tahun 2026 saat hidup menjadi makin sukses. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan bakal jadi pemimpin dan punya rezeki yang banyak di tahun 2026 saat hidup menjadi makin sukses. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memiliki rezeki yang baik tentu menjadi keinginan dari banyak orang tatkala menjalani hidup.

Namun, menjadi seorang pemimpin tidak bisa semua orang bisa rasakan sekalipun begitu amat diinginkan.

Di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada keberuntungan yang bisa membuat seseorang meraih kedua hal itu dalam waktu yang bersamaan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal jadi pemimpin dan punya rezeki yang banyak di tahun 2026 saat hidup menjadi makin sukses.

1. Shio Naga 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, mereka yang lahir dengan shio naga sering kali diberkahi dengan aura dan kewibawaan yang kuat.

Maka tidak heran bila kekuasaan sering kali berjodoh dengan mereka yang bershio satu ini, tidak peduli tinggi-rendahnya level jabatan.

Di tahun 2026 ini, sebagian dari mereka dimungkinkan akan memperoleh suatu posisi di tempat kerja.

Tawaran tersebut datang tidak hanya membuat karier mereka melesat tinggi melainkan juga membuka pintu rezeki yang akan datang.

2. Shio Kelinci

Editor: Setyo Adi Nugroho
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