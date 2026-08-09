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Irfan Ferdiansyah
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.32 WIB

Punya Weton Ini? Konon Ada Aura Kekayaan dan Kewibawaan Sejak Lahir

seseorang yang menjadi konglomerat anti melarat. (Freepik/pressfoto) - Image

seseorang yang menjadi konglomerat anti melarat. (Freepik/pressfoto)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik perhatian hingga sekarang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya sebagian masyarakat dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah weton yang dianggap memiliki aura kekayaan dan kewibawaan. Dalam Primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran disebut mempunyai karakter kuat, mudah mendapatkan kepercayaan, serta berpotensi memiliki jalan rezeki yang baik.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter kuat, aura kewibawaan, dan potensi rezeki besar menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup sering disebut dalam pembahasan Primbon Jawa. Kombinasi Sabtu dengan nilai 9 dan Kliwon bernilai 8 menghasilkan neptu 17.

Angka tersebut membuat Sabtu Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat dan berwibawa. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang, tetapi mampu membuat orang lain memperhatikannya.

Mereka juga disebut memiliki kemampuan dalam menyusun strategi serta membaca keadaan sebelum mengambil keputusan. Karena itu, Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai peluang yang baik ketika terjun ke dunia usaha maupun pekerjaan yang membutuhkan kepemimpinan.

Dalam urusan rezeki, weton ini konon mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tersebut dapat berkembang menjadi kerja sama, peluang usaha, atau kesempatan baru.

Namun, karakter kuat juga perlu diimbangi dengan sikap bijaksana agar kewibawaan tidak berubah menjadi kesan terlalu dominan.

2. Rabu Legi

Berikutnya ada Rabu Legi. Weton ini memiliki neptu 12, yang berasal dari Rabu bernilai 7 dan Legi bernilai 5.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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