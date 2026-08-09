Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Senin 10 Agustus 2026: Saatnya Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Senin 10 Agustus 2026, mengajak Gemini untuk lebih terbuka terhadap apa yang sedang dirasakan. 

Selama ini, Gemini mungkin terbiasa menyimpan berbagai emosi di dalam pikiran dan memilih untuk tetap terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain. 

Padahal, mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat justru dapat membantu Gemini memahami dirinya sendiri sekaligus membuat komunikasi dengan orang terdekat menjadi lebih jelas. 

Hari ini juga meminta Gemini memberikan perhatian lebih kepada kondisi kesehatan karena tubuh membutuhkan dukungan agar tetap bugar.

Dalam urusan percintaan, Gemini lajang berpeluang menemukan koneksi menarik dengan seseorang berzodiak Aquarius, sedangkan Gemini yang sudah memiliki pasangan sebaiknya menyelesaikan persoalan lama dengan kepala dingin. 

Karier mungkin terasa kurang menggairahkan karena motivasi sedang menurun, sehingga Gemini tidak perlu memaksakan diri bekerja tanpa jeda. 

Keuangan justru meminta kehati-hatian ekstra karena keputusan seperti perjudian atau investasi saham berisiko sebaiknya dihindari. 

Untuk kesehatan, menjaga daya tahan tubuh menjadi perhatian utama. Jika membutuhkan suasana baru, Brisbane dapat menjadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore