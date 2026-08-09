Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Senin 10 Agustus 2026: Saatnya Menenangkan Diri dan Menata Langkah

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Cancer besok, Senin 10 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup lembut dan reflektif. 

Cancer mungkin tiba-tiba teringat masa-masa bahagia ketika masih kecil atau mengenang berbagai momen sederhana yang pernah membuat hati terasa nyaman. 

Perasaan nostalgia tersebut tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. 

Justru, momen seperti ini dapat menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian besar. 

Di tengah aktivitas yang semakin padat, Cancer membutuhkan waktu untuk memperlambat langkah, menenangkan pikiran, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat.

Dalam kehidupan asmara, Cancer yang sudah memiliki pasangan berpeluang mempererat hubungan melalui percakapan yang lebih mendalam. 

Sementara itu, Cancer yang sedang menghadapi banyak pikiran sebaiknya tidak memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. 

Dari sisi karier, Cancer perlu memusatkan perhatian pada pekerjaan yang benar-benar penting dan tidak membiarkan hal-hal kecil menguras energi. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore