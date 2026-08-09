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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Senin 10 Agustus 2026: Percaya Diri, Tenang Hadapi Tantangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Virgo besok, Senin 10 Agustus 2026, membawa energi yang cukup percaya diri. 

Virgo disarankan berhenti sejenak untuk melihat sejauh mana perjalanan yang sudah dilalui, bukan terus memusatkan perhatian pada hal-hal yang belum dimiliki. 

Sikap tersebut dapat membantu Virgo menyadari bahwa ada banyak pencapaian yang sebenarnya layak dihargai. 

Di tengah aktivitas yang berjalan, tekanan juga mungkin mulai terasa sehingga Virgo membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran dan mengembalikan energi.

Dalam urusan asmara, Virgo lajang disarankan meluangkan waktu bersama teman untuk memperbaiki suasana hati, sedangkan Virgo yang sudah memiliki pasangan justru lebih cocok menikmati hari yang tenang berdua. 

Karier dapat terasa sedikit berat karena motivasi mungkin menurun, tetapi kondisi tersebut hanya sementara. 

Sektor keuangan meminta Virgo menghindari keputusan spekulatif dan lebih mengandalkan pilihan yang realistis. 

Dari sisi kesehatan, stres yang menumpuk perlu segera dikelola agar tidak mengganggu keseimbangan tubuh dan pikiran. 

Editor: Novia Tri Astuti
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