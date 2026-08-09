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Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.25 WIB

3 Shio yang Mimpi dan Harapannya Terwujud di Agustus 2026, Kendaraan Baru Siap Datang ke Rumah

shio yang hokinya begitu besar sampai diramalkan bisa beli rumah baru di bulan Agustus tahun 2026. (dok: pexels) - Image

shio yang hokinya begitu besar sampai diramalkan bisa beli rumah baru di bulan Agustus tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Salah satu kegembiraan dari kebanyakan orang yakni berupa keinginan yang terwujud.

Tidak jarang bila orang sering kali berlomba-lomba untuk meraih atau mewujudkan mimpi yang dipunya dengan serangkaian cara.

Pada tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang diberkahi keberuntungan hingga bisa merealisasikan kemauannya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan mimpi dan harapannya terwujud di Agustus 2026 saat kendaraan baru bisa datang ke rumah

1. Shio Babi

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio babi dikatakan nasibnya begitu berjodoh dengan tahun 2026.

Di tahun kuda api ini, mereka dimungkinkan menjadi salah satu dari sedikit orang yang punya rezeki yang berlebih.

Ekonomi mereka diprediksi akan mengalami banyak peningkatan melalui banyaknya pemasukan yang diperoleh.

Bahkan bukan tidak mungkin jika pundi-pundi rupiah yang dipunya bisa membuat mereka sanggup melakukan banyak hal besar, seperti membangun rumah sendiri sesuai dengan keinginan.

2. Shio Tikus

Editor: Hanny Suwindari
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