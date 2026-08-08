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Rabbany Wanadriani
Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.52 WIB

Rezeki Makin Deras, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung Sepanjang 2026

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tahun 2026 disebut membawa peluang finansial yang berbeda bagi setiap shio. Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki momentum yang lebih kuat untuk meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencapai kehidupan yang lebih bahagia.

Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan faktor hoki, tetapi juga karakter dan kemampuan masing-masing shio dalam membaca kesempatan yang datang.

Ada yang unggul karena kecerdasan, ada pula yang mampu meraih hasil berkat ketekunan, keberanian, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, lima shio berikut disebut mempunyai peluang untuk merasakan peningkatan rezeki sepanjang 2026.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial paling kuat di tahun tersebut.

1. Shio Kelinci

Pemilik Shio Kelinci dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kepekaan yang cukup tinggi.

Mereka umumnya lebih mengutamakan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Kepedulian terhadap orang-orang terdekat juga menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Pada 2026, sifat teliti dan kemampuan membaca situasi dipercaya membantu Kelinci menghadapi berbagai ketidakpastian.

Peluang finansial dapat muncul dari arah yang tidak disangka. Selama mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat dan tetap tekun menjalani proses, kondisi ekonomi Kelinci diprediksi dapat mengalami perkembangan positif.

2. Shio Monyet

Shio Monyet terkenal sebagai sosok yang cerdas, kreatif, dan penuh ide.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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