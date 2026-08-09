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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Beberapa urusan yang belum selesai mungkin tetap menjadi penyebab kecemasan bagi zodiak scorpio. Scorpio adalah individu yang kuat, mandiri, dan tangguh. Ingatlah untuk memanfaatkan kekuatanmu dan lakukan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. 

Scorpio mungkin membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang terdekat dalam situasi tertentu yang muncul hari ini. Pastikan untuk mengandalkan dukungan dari orang-orang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 9 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu melakukan segala upaya untuk membuat pasangan merasa senang hari ini. Terkait karir, tingkatkan prospek karir dengan mencoba bermitra dengan seseorang yang dinamis.

Sementara itu, lakukan tindakan-tindakan yang membuat scorpio merasa lebih baik dan memiliki lebih banyak stamina untuk bekerja. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan menghabiskan terlalu banyak uang saat akan memanjakan diri sendiri.

Cinta Scorpio

Ini adalah hari dimana scorpio perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Jika lajang dan merasa sangat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menarik dan di luar kebiasaan.

Karir Scorpio

Saat ini, scorpio harus bermitra dengan seseorang yang dinamis untuk meningkatkan prospek karir. Jika memilih mitra yang tepat, produktivitas dan omset scorpio akan meningkat secara dramatis, dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sendiri. 

Pastikan scorpio tahu dengan siapa bermitra dan bersikaplah sangat terbuka dan realistis tentang syarat-syarat kemitraan.

Kesehatan Scorpio

Berhati-hatilah agar tidak mengalami cedera akibat gerakan berulang. Jika bekerja di depan komputer setiap hari, scorpio mungkin rentan terhadap cedera ini pada pergelangan tangan. 

Cobalah untuk mengubah gerakan fisik secara teratur, seringlah mengistirahatkan mata, dan regangkan punggung. Tindakan-tindakan ini akan membuat scorpio merasa lebih baik, sehingga scorpio memiliki lebih banyak stamina untuk bekerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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