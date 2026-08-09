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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.27 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin menghadapi beberapa tantangan hari ini. Cobalah untuk lebih berhati-hati agar terhindar dari situasi yang tidak diinginkan. 

Berhati-hatilah dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan profesional. Selain itu, cobalah untuk tidak terlibat dalam argumen yang tidak perlu, karena dapat menyebabkan kerugian. 

Kemalangan juga dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan fisik. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan apa pun hari ini. Pertimbangkan kembali keputusanmu sebelum mengkonfirmasinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu bersikap kreatif untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, berterima kasihlah kepada karyawanmu karena mereka telah membantu aquarius melalui masa sulit dalam menjalankan bisnis.

Sementara itu, aquarius berhasil mengubah kebiasaan tidak sehat berkat tekad serta bantuan dari teman-teman. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius

Aquarius benar-benar ingin menyenangkan pasangan dan membuatnya sangat bahagia. Bersikaplah kreatif untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan ini. 

Upaya yang aquarius lakukan hari ini untuk memperbaiki hubungan, akan membawa manfaat dalam jangka waktu yang lama. Gairah dalam hubungan aquarius juga akan berkembang hari ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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