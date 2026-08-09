Ramalan Zodiak Capricorn 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini tepat bagi zodiak capricorn untuk membangun hubungan baru. Cobalah sesuatu yang baru dan perhatikan bagaimana hal itu memengaruhi vitalitas dan kesegaranmu.

Capricorn dapat mencoba mengejutkan orang-orang yang disayangi dengan mengatur sesuatu yang tidak biasa untuk dilakukan bersama. Pulanglah lebih awal dan pergilah bersama keluarga dan teman-teman untuk merasakan kebahagiaan yang murni.

Aktivitas ini akan mengembalikan kedamaian dalam hubungan, setelah capricorn mengalami perdebatan sengit dengen mereka selama beberapa hari terakhir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus memanfaatkan waktu yang penuh kasih sayang dengan pasangan sebaik-baiknya. Terkait karir, manfaatkan kepercayaan diri, ketahanan, dan pemikiran positif yang berkontribusi pada kesuksesanmu.

Sementara itu, tumbuhkan rasa kesejahteraan diri dengan menenangkan pikiran dan agar sakit yang diderita segera hilang. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.

Cinta Capricorn

Capricorn sedang ingin menghabiskan uang untuk membuat pasangan bahagia. Kalian berdua kemungkinan besar berada dalam suasana hati yang sangat romantis akhir-akhir ini.

Jadi, capricorn harus memanfaatkan waktu penuh kasih sayang ini sebaik-baiknya. Belilah beberapa hadiah untuk pasanganmu hari ini.

Karir Capricorn

Capricorn akan berhasil menangani situasi bertekanan tinggi dengan mudah di tempat kerja. Ada indikasi bahwa ini juga akan memberi capricorn kesempatan untuk menunjukkan bakat.

Oleh karena itu, capricorn harus memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan diri, ketahanan, dan pemikiran positif. Semua ini akan berkontribusi pada kesuksesan capricorn dengan mencerahkan prospek karir.

Kesehatan Capricorn

Capricorn perlu sedikit waspada karena kemungkinan bisa mengalami sakit perut dan sakit kepala. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang dapat memperburuk masalah dan jangan terlalu khawatir tentang kesehatan.

Kekhawatiran yang berlebihan juga dapat menyebabkan ketegangan mental dan meningkatkan sakit kepala. Kunci kesejahteraan diri adalah menenangkan pikiran dan agar sakit yang diderita segera hilang.