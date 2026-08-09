Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan merasakan dorongan untuk menelusuri hal-hal yang belum dijelajahi. Hari ini akan menyenangkan karena sagitarius akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dan merayakan sesuatu bersama orang-orang terkasih.

Cobalah mengikuti arus hari dan tidak merencanakan banyak hal untuk sekali ini. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dan biarkan instingmu yang mengambil alih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu mengesampingkan tanggung jawab serta menghabiskan waktu bersama pasangan hari ini. Terkait karir, gunakan semua bakatmu untuk menyelesaikan tugas penting dengan tenggat waktu tertentu.

Sementara itu, berhati-hatilah dan perhatikan pola makan karena kemungkinan sagitarius akan mengalami sakit perut. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa ingin mengesampingkan semua tanggung jawab dan menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. Sagitarius mungkin ingin melepaskan diri dari rutinitas harian.

Meskipun biasanya tidak bisa seperti ini, sagitarius dapat membuat pengecualian hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan orang yang dicintai.

Karir Sagitarius

Kemungkinan, sagitarius akan diberi tugas penting dengan tenggat waktu yang menguji kerja keras. Oleh karena itu, akan menguntungkan jika sagitarius menggunakan semua bakat yang dimiliki untuk meningkatkan prospek karir.

Pada saat yang sama, tetaplah gesit secara mental dan berdedikasi pada pekerjaan. Ingatlah bahwa disiplin diri dan integritas adalah sifat-sifat yang akan membuat sagitarius mendapatkan rasa hormat dari semua orang.

Kesehatan Sagitarius