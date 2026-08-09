Ramalan Zodiak Taurus 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Diskusi emosional dengan pasangan bisa membuat zodiak taurus menangis. Taurus telah mengatasi kesulitan dan mencapai pemahaman baru. Hubungan apa pun yang dimulai atau berkembang sekarang, menunjukkan potensi untuk menjadi kuat.
Kecenderungan taurus adalah untuk mengendalikan perasaan, tetapi jangan takut untuk menunjukkannya. Tidak apa-apa untuk mengungkapkannya di saat-saat seperti ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus akan menerima tanda kasih sayang dari pasangan yang akan membuat bahagia. Terkait karir, taurus merasa puas dengan jalur karir saat ini karena segalanya berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, berhati-hatilah saat menangani api atau listrik karena taurus rentan mengalami kecelakaan. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus akan menerima tanda kasih sayang dari pasangan yang akan membuatmu tersenyum. Hadiah ini datang sebagai kejutan, sehingga sangat bermakna dan membuat taurus sangat tersentuh.
Ini akan membangkitkan perasaan hangat di hati dan sebagai hasilnya, romantisme dalam hubungan taurus benar-benar berkembang hari ini.
Karir Taurus
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