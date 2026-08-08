4 Zodiak yang Kerap Dianggap Punya Bad Attitude, Ternyata Sikapnya Punya Alasan Tersendiri

JawaPos.Com - Menurut astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki sifat yang lebih menantang dibandingkan dengan yang lain.

Mereka sering dijuluki sebagai seseorang yang punya bad attitude karena sifatnya yang cukup unik.

Namun, ada alasan tersendiri mengapa empat zodiak ini bersikap demikian. Mengutip informasi dari laman //astrotalk.com yang dikutip pada (07/08) berikut empat zodiak yang memiliki perilaku buruk menurut pandangan banyak orang.

Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang tidak ragu mengutarakan pikirannya secara langsung, sehingga sering terlihat agresif dan konfrontatif. Sifat aries terkadang dapat berubah menjadi arogan, sehingga membuat beberapa orang kesulitan hidup dengan mereka. Aries perlu belajar lebih diplomatis dan sabar.

Taurus

Taurus memiliki pendirian yang kuat dan cenderung keras kepala. Hal ini seringkali memicu konflik di dalam hubungan. Taurus perlu belajar menjadi lebih fleksibel serta mau berkompromi supaya dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih harmonis.

Scorpio

Scorpio dapat bersikap manipulatif ataupun menyimpan dendam. Sehingga membuat hubungan pribadi dan profesional menjadi lebih rumit. Oleh karen itu, scorpio perlu membangun rasa percaya dan belajar memaafkan agar memiliki hubungan yang lebih sehat.

Capricorn