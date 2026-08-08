Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.32 WIB

4 Zodiak yang Kerap Dianggap Punya Bad Attitude, Ternyata Sikapnya Punya Alasan Tersendiri

Ilustrasi bad attitude. (Magnific) - Image

Ilustrasi bad attitude. (Magnific)

JawaPos.Com - Menurut astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki sifat yang lebih menantang dibandingkan dengan yang lain.

Mereka sering dijuluki sebagai seseorang yang punya bad attitude karena sifatnya yang cukup unik.

Namun, ada alasan tersendiri mengapa empat zodiak ini bersikap demikian. Mengutip informasi dari laman //astrotalk.com yang dikutip pada (07/08) berikut empat zodiak yang memiliki perilaku buruk menurut pandangan banyak orang.

Aries dikenal sebagai zodiak yang tidak ragu mengutarakan pikirannya secara langsung, sehingga sering terlihat agresif dan konfrontatif. Sifat aries terkadang dapat berubah menjadi arogan, sehingga membuat beberapa orang kesulitan hidup dengan mereka. Aries perlu belajar lebih diplomatis dan sabar.

Taurus memiliki pendirian yang kuat dan cenderung keras kepala. Hal ini seringkali memicu konflik di dalam hubungan. Taurus perlu belajar menjadi lebih fleksibel serta mau berkompromi supaya dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih harmonis.

Scorpio dapat bersikap manipulatif ataupun menyimpan dendam. Sehingga membuat hubungan pribadi dan profesional menjadi lebih rumit. Oleh karen itu, scorpio perlu membangun rasa percaya dan belajar memaafkan agar memiliki hubungan yang lebih sehat.

Capricorn seringkali lebih mengutamakan pencapaian daripada hubungan dan perasaan orang lain. Mereka lebih mudah meraih ambisi daripada memberikan empati kepada orang lain. Setiap orang dapat membangun sikap yang lebih positif serta menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin 10 Agustus 2026: Peluang Baru dan Kabar Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin 10 Agustus 2026: Peluang Baru dan Kabar Menjanjikan

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Ramalan Zodiak Libra 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore