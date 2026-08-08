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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.00 WIB

4 Zodiak Paling Logis, Menjelaskan Semua Aspek dengan Alasan yang Masuk Akal

Ilustrasi seseorang yang berpikir. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang berpikir. (Magnific)

JawaPos.Com - Di dunia digital, masih ada seseorang yang memilih hidup dengan jalannya sendiri.

Mereka lebih suka menentukan arah hidupnya secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain.

Para pemilik zodiak ini beranggapan bahwa pikiran paling logis yang dapat diterima adalah,hidup mereka tidak bergantung pada komentar negatif orang lain.

Tidak ada yang lebih memahami diri mereka selain diri mereka sendiri. Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (07/08) berikut empat zodiak yang berpikiran logis dan selalu melangkah seorang diri

Capricorn sangat fokus terhadap tujuan. Bagi capricorn, terlalu bergantung pada orang lain terasa melemahkan dan mengurangi rasa percaya diri. Mereka biasanya sudah mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan, lalu menyusun rencana untuk mencapainya.

Aquarius memiliki tujuan hidup, selera, dan strategi yang sangat jelas. Mereka hanya mau bersikap realistis. Mereka yakin tidak ada yang lebih memahami apa yang terbaik bagi dirinya selain mengandalkan diri mereka sendiri. Aquarius juga bisa menjadi rekan yang sangat baik.

Gemini termasuk yang paling tidak mudah terganggu dengan komentar negatif ataupun penilaian orang lain. Mereka memiliki rasa percaya diri dan pemahaman yang kuat tentang siapa dirinya. Gemini tidak akan goyah. Mereka percaya tidak ada orang yang lebih memahami kebutuhan mereka, selain dirinya sendiri.

Sagittarius terasa bahwa kehadiran orang lain justru dapat menghambat langkah mereka untuk menuju impian. Oleh karena itu, mereka sangat menikmati bekerja secara mandiri, termasuk dalam sistem remote working. Sagittarius selalu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan berbagai hal.

Editor: Novia Tri Astuti
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