Mengenal Diri Saja Tidak Cukup, Ada Bagian Sunyi yang Perlu Anda Hadapi untuk Benar-Benar Berubah

JawaPos.com - Banyak orang merasa sudah cukup dengan mengenal dirinya sendiri.

Mereka memahami kebiasaan, menyadari emosi, bahkan mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil.

Namun, dalam praktiknya, perubahan yang diharapkan tidak selalu terjadi.

Di sinilah sering muncul kebingungan.

Mengapa seseorang bisa memahami dirinya dengan baik, tetapi tetap terjebak dalam pola yang sama?

Jawabannya terletak pada satu hal yang sering diabaikan, yaitu keberanian untuk menghadapi bagian diri yang tidak nyaman dan mulai mengambil tindakan.

Artikel ini membahas bagaimana proses mengenal diri perlu dilanjutkan dengan langkah yang lebih dalam yang dilansir Yourtango.com pada Selasa (07/04).

Tidak hanya memahami, tetapi juga berani menghadapi dan mengubah apa yang selama ini tertahan dalam diri Anda.

1. Memahami Diri Adalah Awal, Bukan Tujuan Banyak orang berhenti pada tahap memahami diri.