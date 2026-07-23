3 Zodiak Diprediksi Hidupnya Berubah 180 Derajat Mulai 23 Juli 2026, Berkat Keberaniannya Mengambil Keputusan

JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar dalam hidup terjadi karena keberuntungan semata.

Dalam astrologi, ada momen ketika energi planet mendorong seseorang untuk berani meninggalkan zona nyaman dan mengambil keputusan yang selama ini terus ditunda.

Salah satu momen tersebut diperkirakan terjadi pada 23 Juli 2026 saat Pluto berada dalam fase retrograde.

Pluto retrograde dikenal sebagai fase yang mendorong transformasi dari dalam diri.

Alih-alih membawa perubahan secara instan, transit ini mengajak seseorang untuk mengevaluasi tujuan hidup, melepaskan kebiasaan yang tidak lagi bermanfaat, dan berani melangkah menuju arah yang lebih baik.

Perubahan yang muncul pun cenderung berlangsung secara bertahap, tetapi memberikan dampak jangka panjang.

Menurut pembacaan astrologi, terdapat 3 zodiak yang diprediksi mengalami perubahan hidup hingga 180 derajat dikutip dari Yourtango.com.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh keberanian mereka dalam mengambil keputusan penting yang selama ini menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih berkembang.

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang paling kuat merasakan energi Pluto retrograde.

Sebagai zodiak yang identik dengan transformasi, Scorpio mulai menyadari bahwa mempertahankan keadaan yang sama hanya membuat hidup berjalan tanpa perkembangan berarti.

Kesadaran ini menjadi pemicu lahirnya tekad untuk melakukan perubahan besar.

Pada 23 Juli 2026, Scorpio diprediksi semakin berani mengambil keputusan yang sebelumnya terasa sulit.

Keputusan tersebut bisa berkaitan dengan karier, usaha, hubungan, maupun pengembangan diri.