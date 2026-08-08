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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 9 Agustus 2026 | 00.22 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok 9 Agustus 2026: Cinta, Karier, dan Keuangan Jadi Sorotan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Sagittarius besok, Minggu 9 Agustus 2026, menghadirkan hari yang cukup dinamis dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan secara lebih bijaksana. 

Suasana hati Sagittarius diprediksi berada dalam kondisi gugup, sehingga ada kemungkinan muncul rasa cemas atau tidak tenang ketika menghadapi sesuatu yang belum diketahui hasilnya. 

Meski begitu, Sagittarius sebenarnya berada dalam kondisi fisik yang cukup baik. 

Rasa syukur dapat membantu mengembalikan ketenangan, sementara meditasi atau waktu sejenak untuk menyendiri dapat membuat pikiran lebih tertata dan membantu Sagittarius kembali terhubung dengan dirinya sendiri.

Dalam urusan asmara, Sagittarius lajang disarankan kembali membuka kesempatan untuk berkencan dan mengenal orang baru. 

Sementara itu, pasangan yang sudah menikah perlu lebih berhati-hati ketika membicarakan masalah keuangan karena perbedaan pandangan dapat memicu perdebatan. 

Dari sisi karier, pekerjaan berjalan cukup lancar, terutama ketika Sagittarius bekerja dalam sebuah tim. 

Sebaliknya, sektor keuangan membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi karena hari ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan investasi berisiko maupun berjudi. 

Editor: Novia Tri Astuti
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