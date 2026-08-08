Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 9 Agustus 2026 | 00.17 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok 9 Agustus 2026: Cinta Cerah, Karier Bersinar, Rezeki Mengalir

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Minggu 9 Agustus 2026, membawa energi yang cukup kuat untuk menjalani berbagai urusan, mulai dari kehidupan asmara, pekerjaan, keuangan hingga kesehatan. 

Suasana hati Capricorn diprediksi berada dalam kondisi bangga, sehingga ada dorongan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menghargai pencapaian yang selama ini sudah diraih. 

Meski demikian, rasa percaya diri tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi. 

Ketika perasaan sedang menggebu-gebu, Capricorn sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan atau kembali pada kebiasaan lama yang sebenarnya sudah ingin ditinggalkan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk lebih dekat dengan keluarga, khususnya anggota keluarga yang mungkin sudah lama tidak diajak berbicara secara mendalam. 

Dalam urusan cinta, kabar yang menyenangkan berpotensi membuat hati Capricorn lebih hangat. 

Bagi yang masih lajang, pesan dari seseorang yang disukai dapat menghadirkan kejutan manis, sedangkan Capricorn yang telah memiliki pasangan berpeluang menikmati momen romantis bersama orang terdekat. 

Karier pun membuka ruang bagi Capricorn untuk memperlihatkan kemampuan, sementara kondisi finansial meminta pengelolaan uang yang lebih bijaksana.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok 9 Agustus 2026: Cinta Perlu Komunikasi, Keuangan Makin Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok 9 Agustus 2026: Cinta Perlu Komunikasi, Keuangan Makin Menjanjikan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 02.08 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok 9 Agustus 2026: Hati Tenang, Rezeki Mulai Menunjukkan Arah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok 9 Agustus 2026: Hati Tenang, Rezeki Mulai Menunjukkan Arah

Minggu, 9 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok 9 Agustus 2026: Cinta Menggairahkan, Rezeki Datang Tak Terduga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok 9 Agustus 2026: Cinta Menggairahkan, Rezeki Datang Tak Terduga

Minggu, 9 Agustus 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore