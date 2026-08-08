Ramalan Zodiak Capricorn Besok 9 Agustus 2026: Cinta Cerah, Karier Bersinar, Rezeki Mengalir

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Minggu 9 Agustus 2026, membawa energi yang cukup kuat untuk menjalani berbagai urusan, mulai dari kehidupan asmara, pekerjaan, keuangan hingga kesehatan.

Suasana hati Capricorn diprediksi berada dalam kondisi bangga, sehingga ada dorongan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menghargai pencapaian yang selama ini sudah diraih.

Meski demikian, rasa percaya diri tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi.

Ketika perasaan sedang menggebu-gebu, Capricorn sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan atau kembali pada kebiasaan lama yang sebenarnya sudah ingin ditinggalkan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk lebih dekat dengan keluarga, khususnya anggota keluarga yang mungkin sudah lama tidak diajak berbicara secara mendalam.

Dalam urusan cinta, kabar yang menyenangkan berpotensi membuat hati Capricorn lebih hangat.

Bagi yang masih lajang, pesan dari seseorang yang disukai dapat menghadirkan kejutan manis, sedangkan Capricorn yang telah memiliki pasangan berpeluang menikmati momen romantis bersama orang terdekat.