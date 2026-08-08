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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 22.52 WIB

Ada Kabar Baik! Ramalan Shio Besok Minggu 9 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 9 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran peruntungan menjelang dimulainya pekan baru. 

Hari Minggu dapat menjadi momentum untuk beristirahat sekaligus mengevaluasi berbagai keputusan yang telah dibuat selama beberapa hari terakhir.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda. Perbedaan tersebut dipercaya dapat menghadirkan pengalaman yang tidak sama dalam urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, hingga kesehatan.

Bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, Minggu, 9 Agustus 2026, menghadirkan sejumlah peluang yang menarik. 

Ada yang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial, ada pula yang lebih fokus pada hubungan personal dan persiapan menghadapi tantangan baru.

Meski ramalan shio tidak dapat dipastikan sebagai gambaran masa depan, prediksi ini dapat dijadikan bahan refleksi dan hiburan. 

Tetap gunakan pertimbangan yang rasional ketika mengambil keputusan penting, khususnya terkait keuangan, pekerjaan, dan hubungan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Minggu, 9 Agustus 2026, untuk shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus diprediksi menjalani Minggu, 9 Agustus 2026, dengan pikiran yang lebih terbuka dan energi yang cukup positif. 

Setelah menjalani aktivitas padat selama sepekan, Anda mulai memiliki kesempatan untuk melihat kembali berbagai keputusan yang telah dibuat. 

Momen refleksi ini dapat membantu menentukan langkah yang lebih tepat untuk menghadapi pekan berikutnya.

Dalam bidang karier, ide baru berpotensi muncul ketika Anda tidak terlalu memaksakan diri. 

Jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan, gunakan hari ini untuk menyusun prioritas dan membuat rencana sederhana. 

Bagi pemilik usaha, komunikasi dengan pelanggan atau mitra dapat memberikan informasi yang berguna untuk memperbaiki strategi bisnis. 

Editor: Novia Tri Astuti
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