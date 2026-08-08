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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.13 WIB

Mulai 9 Agustus 2026, 4 Shio Ini Konon Masuk Fase Penuh Peluang dan Inspirasi

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap hari dapat membawa suasana dan tantangan yang berbeda. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter serta peruntungan masing-masing shio.

Memasuki 9 Agustus 2026, sejumlah shio disebut berada dalam fase yang lebih positif. Ada yang diprediksi mendapatkan dorongan untuk mengejar target, sementara lainnya justru diarahkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Perubahan tidak selalu berarti datangnya keuntungan materi. Kemajuan juga dapat hadir dalam bentuk meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, hubungan yang lebih sehat, hingga kesempatan untuk beristirahat dan menyusun rencana baru.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut akan mengalami perubahan penting pada 9 Agustus 2026.

Berikut ulasannya:

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan diprediksi memiliki dorongan energi dan rasa percaya diri yang lebih kuat pada 9 Agustus.

Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan target yang selama ini ingin dicapai. Ketika tujuan sudah jelas, Macan disebut lebih mudah mengarahkan tenaga dan fokusnya untuk mengejar hasil.

Jika sebelumnya sempat kehilangan semangat, inilah waktu yang tepat untuk kembali mengambil langkah.

Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Memulai dari tindakan sederhana dapat menjadi pemicu agar rencana yang telah dibuat mulai bergerak.

Dalam ramalan ini, keberuntungan Macan disebut sangat berkaitan dengan keberanian dan kemauan untuk bertindak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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