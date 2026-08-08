Ramalan Zodiak Libra 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Sabtu (8/8). Berbagai urusan rutin mungkin tetap berjalan, tetapi hari ini bukan waktu yang ideal untuk mengambil keputusan besar.

Menjaga ketenangan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu menjadi hal penting bagi Libra. Di tengah tantangan pekerjaan dan kondisi emosional yang lebih sensitif, meluangkan waktu untuk kegiatan spiritual juga dapat membantu menjaga keseimbangan diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Sabtu (8/8), dikutip dari Astroved.

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Secara umum, Libra perlu menjalani hari dengan lebih hati-hati. Aktivitas rutin sebaiknya dilakukan tanpa terburu-buru, sementara keputusan besar lebih baik ditunda hingga situasi benar-benar mendukung. Libra juga disarankan melibatkan diri dalam kegiatan spiritual untuk mendapatkan ketenangan batin.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, Libra mungkin menjadi lebih sensitif terhadap sikap atau perkataan pasangan. Perasaan yang terlalu mudah tersentuh berpotensi membuat hubungan terasa kurang nyaman jika tidak dikendalikan dengan baik.

Cobalah menghindari prasangka dan tidak terlalu larut dalam perasaan negatif. Sikap saling memahami dan memberikan ruang bagi pasangan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bahagia.

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