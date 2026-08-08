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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.27 WIB

5 Zodiak yang Gemar Mencoba Hal Baru, Selalu Memanfaatkan Kesempatan untuk Berkembang

Ilustrasi memasak/Magnific

JawaPos.com-Sebagian orang selalu bersemangat mencoba hal baru dan menjelajahi pengalaman yang berbeda.

Di dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki jiwa petualang serta kecintaan terhadap pengalaman baru.

Berdasarkan ulasan dari para astrolog profesional dari laman timesofindia, berikut lima zodiak yang memiliki semangat petualangan baik soal pengalaman, aktivitas baru, perjalanan, maupun pertemuan dengan orang-orang.

Sagittarius senang mempelajari hal-hal baru dan selalu bersemangat menjalani pengalaman yang belum pernah dicoba sebelumnya. Mereka gemar bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Bagi sagittarius, setiap petualangan adalah kesempatan untuk memperluas wawasan.

Aries memiliki karakter yang berani dan dipenuhi dengan energi. Mereka selalu siap menghadapi tantangan serta tidak ragu mencoba hal-hal baru. Mereka tidak takut saat harus mengambil resiko. Aries senang mengeksplorasi aktivitas baru serta mencari tantangan yang membuat mereka berkembang.

Gemini senang belajar hal-hal baru serta mencari pengalaman yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Pikiran gemini yang aktif membuat mereka terus ingin mengeksplorasi berbagai petualangan. Mereka menikmati perjalanan,bertemu orang baru sampai mengeksplorasi ide-ide yang terlihat berbeda.

Aquarius senang bereksperimen dengan berbagai ide serta tidak takut keluar dari zona nyaman. Zodiak ini  selalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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