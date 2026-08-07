Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.29 WIB

Ramalan Zodiak Sabtu 8 Agustus 2026: Prediksi Lengkap Keberuntungan 12 Zodiak Hari Ini

Ilustrasi zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak selalu menjadi salah satu informasi yang banyak dicari karena mampu memberikan gambaran mengenai potensi energi, peluang, hingga tantangan yang mungkin dihadapi setiap zodiak. 

Meskipun bersifat hiburan, banyak orang memanfaatkannya sebagai bahan refleksi sebelum mengambil keputusan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pada Sabtu, 8 Agustus 2026, setiap zodiak diperkirakan memiliki dinamika yang berbeda. 

Ada yang mulai merasakan pemulihan kondisi finansial, ada yang memperoleh kesempatan baru dalam karier, sementara sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam menjaga komunikasi maupun hubungan pribadi.

Artikel ini merangkum ramalan tarot untuk 12 zodiak secara lengkap, mulai dari Capricorn hingga Sagitarius yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Jumat (07/08). 

1. Capricorn

Emosi Mulai Stabil dan Kehidupan Berjalan Lebih Terarah

Zodiak Capricorn diperkirakan memasuki fase yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Berbagai tekanan yang sempat mengganggu perlahan mulai mereda sehingga Anda dapat berpikir lebih jernih dalam menghadapi berbagai persoalan.

Perubahan positif ini membuat Anda semakin percaya diri menjalani rutinitas. Rasa cemas yang selama ini muncul perlahan tergantikan oleh keyakinan bahwa setiap proses akan membawa hasil yang lebih baik.

Jagalah kestabilan emosi tersebut. Ketika pikiran tetap tenang, Anda akan lebih mudah menemukan solusi terbaik tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Keuangan Menunjukkan Tren Meningkat

Dari sisi finansial, Capricorn memperoleh sinyal yang cukup menjanjikan. Kondisi keuangan diperkirakan terus membaik memasuki pekan kedua Agustus sehingga kekhawatiran mengenai pemasukan mulai berkurang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore