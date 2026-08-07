Ramalan Zodiak Sabtu 8 Agustus 2026: Prediksi Lengkap Keberuntungan 12 Zodiak Hari Ini

JawaPos.com - Ramalan zodiak selalu menjadi salah satu informasi yang banyak dicari karena mampu memberikan gambaran mengenai potensi energi, peluang, hingga tantangan yang mungkin dihadapi setiap zodiak.

Meskipun bersifat hiburan, banyak orang memanfaatkannya sebagai bahan refleksi sebelum mengambil keputusan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pada Sabtu, 8 Agustus 2026, setiap zodiak diperkirakan memiliki dinamika yang berbeda.

Ada yang mulai merasakan pemulihan kondisi finansial, ada yang memperoleh kesempatan baru dalam karier, sementara sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam menjaga komunikasi maupun hubungan pribadi.

Artikel ini merangkum ramalan tarot untuk 12 zodiak secara lengkap, mulai dari Capricorn hingga Sagitarius yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Jumat (07/08).

1. Capricorn

Emosi Mulai Stabil dan Kehidupan Berjalan Lebih Terarah Zodiak Capricorn diperkirakan memasuki fase yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Berbagai tekanan yang sempat mengganggu perlahan mulai mereda sehingga Anda dapat berpikir lebih jernih dalam menghadapi berbagai persoalan.

Perubahan positif ini membuat Anda semakin percaya diri menjalani rutinitas. Rasa cemas yang selama ini muncul perlahan tergantikan oleh keyakinan bahwa setiap proses akan membawa hasil yang lebih baik.

Jagalah kestabilan emosi tersebut. Ketika pikiran tetap tenang, Anda akan lebih mudah menemukan solusi terbaik tanpa terburu-buru mengambil keputusan.