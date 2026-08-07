Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 05.49 WIB

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Pisces besok, Sabtu 8 Agustus 2026, membawa pesan tentang pentingnya me

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - AstroTalk menggambarkan suasana hati Pisces berada dalam kondisi bosan.

Perasaan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa ada bagian dari kehidupan yang membutuhkan penyegaran, baik dari rutinitas, pola pikir, maupun cara Pisces menghadapi berbagai persoalan. 

Kesadaran terhadap diri sendiri menjadi salah satu kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Dalam urusan asmara, Pisces yang masih lajang diprediksi merasa lebih percaya diri dengan daya tariknya. 

Sementara itu, Pisces yang sudah memiliki pasangan mungkin menghadapi sedikit ketegangan. 

Komunikasi terbuka menjadi jalan penting agar persoalan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih panjang.

Karier terlihat cukup stabil. Meski pekerjaan berjalan seperti biasa, Pisces disarankan mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan. 

Dari sisi keuangan, keberuntungan masih berpihak sehingga kondisi finansial berpotensi memberikan ruang yang lebih lega.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore