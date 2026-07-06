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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.05 WIB

Hidupnya Sejahtera, 3 Shio Ini Diprediksi Bakal Menuai Hasil Kerja Keras di Usia 50–70 Tahun

Ilustrasi hidup sejahtera (Freepik) - Image

Ilustrasi hidup sejahtera (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan hidup dan waktu keberuntungan yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat meraih kesuksesan di usia muda, sementara yang lain justru mencapai puncak pencapaian di usia yang lebih matang.

Beberapa shio disebut memiliki kecenderungan untuk terus berkembang dalam karier dan keuangan, sehingga perlahan namun pasti membangun stabilitas finansial yang kuat. Hasil dari kerja keras tersebut baru benar-benar terasa di usia lanjut, terutama antara 50 hingga 70 tahun.

Mengutip Naurakom, terdapat tiga shio yang diperkirakan akan menikmati buah dari perjuangan mereka dalam bentuk kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera di usia tersebut.

1. Ular

Jika ada risiko yang harus diambil, shio Ular sering berada di garis depan, siap untuk maju terus.

Pendekatan tanpa rasa takut dapat langsung diterapkan pada keuangan mereka, terutama dalam hal memanfaatkan peluang baru.

Kebanyakan dari mereka tidak takut mengubah karier atau terjun ke usaha kewirausahaan.

Energi tak kenal lelah bisa mendorong mereka mencapai tonggak keuangan lebih cepat daripada yang lain.

2. Kambing

Pola pikir praktis dan tekad kuat mendorong shio Kambing untuk membangun fondasi yang kokoh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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