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Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.13 WIB

Banjir Peluang dan Cuan! 5 Shio Ini Disebut Punya Energi Keuangan Terkuat Bulan Ini

Ilustrasi Shio paling kaya (freepik) - Image

Ilustrasi Shio paling kaya (freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang sering dikaitkan dengan energi, momentum, dan karakter yang dimiliki setiap shio.

Bulan ini disebut menjadi periode yang membawa peluang baru bagi beberapa shio tertentu. Kesempatan dalam pekerjaan, bisnis, maupun pengelolaan keuangan diprediksi semakin terbuka bagi mereka yang mampu membaca situasi dan mengambil langkah tepat.

Meski keberuntungan sering dikaitkan dengan ramalan, hasil nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, strategi, serta keputusan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari.

Dirangkum dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang finansial kuat bulan ini.

1. Shio Naga

Shio Naga disebut berada dalam fase penuh peluang berkat karakter percaya diri, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Bulan ini menjadi waktu yang tepat bagi pemilik shio Naga untuk melanjutkan rencana yang sebelumnya tertunda. Proyek lama berpotensi kembali berkembang, sementara peluang kerja sama baru dapat membuka jalan menuju peningkatan pendapatan.

Bagi mereka yang menjalankan bisnis, kesempatan memperluas jaringan dan mendapatkan keuntungan lebih besar diprediksi semakin terbuka.

Namun, keberhasilan perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Kemampuan mengendalikan ego akan membantu menjaga kestabilan rezeki dalam jangka panjang.

2. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat dan pandai melihat peluang. Bulan ini, kemampuan tersebut disebut dapat membawa dampak positif terhadap kondisi finansial.

Pemasukan bisa datang melalui ide kreatif, hubungan yang kembali terjalin, maupun strategi lama yang akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk berkembang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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