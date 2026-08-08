Bulan Depan Penuh Ujian, 3 Shio Ini Diminta Waspada dari Kerugian Tak Terduga

JawaPos.com – Memasuki Agustus 2026, sebagian pemilik shio diprediksi perlu lebih berhati-hati menghadapi berbagai situasi yang datang. Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi pada periode tertentu dipercaya dapat membawa tantangan, terutama berkaitan dengan keuangan, pekerjaan, dan hubungan.

Meski ramalan bukan kepastian mengenai masa depan, prediksi semacam ini dapat menjadi pengingat agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sikap tenang, teliti, dan tidak mudah tergoda dapat membantu mengurangi risiko yang mungkin muncul.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang disarankan meningkatkan kewaspadaan selama Agustus 2026. Berikut ulasannya.

1. Shio Ular Agustus diprediksi menjadi periode yang cukup menantang bagi Shio Ular. Bukan berarti keberuntungan sepenuhnya menghilang, tetapi ada sejumlah situasi yang berpotensi menguji ketelitian dan kemampuan mereka mengambil keputusan.

Selama ini Shio Ular dikenal cerdas, penuh perhitungan, serta memiliki intuisi yang kuat. Namun, kepercayaan diri yang terlalu tinggi terkadang justru membuat mereka enggan mempertimbangkan pandangan orang lain.

Dari sisi keuangan, pemilik Shio Ular sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Investasi tanpa pertimbangan matang, pengeluaran mendadak, maupun transaksi yang terlalu mudah dipercaya dapat menjadi sumber masalah.

Ajakan bisnis atau tawaran keuntungan cepat juga sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Jangan hanya mengandalkan kata-kata atau janji seseorang sebelum memastikan informasi dan risikonya.

Persoalan juga dapat muncul dalam hubungan sosial. Kesalahpahaman kecil berpotensi berkembang menjadi konflik apabila tidak segera diselesaikan.

Karena itu, Shio Ular disarankan lebih terbuka mendengarkan orang lain dan tidak langsung mengambil kesimpulan.