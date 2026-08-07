Dari Gemini hingga Capricorn, Ini Deretan Zodiak yang Diprediksi Punya Keuangan Positif

JawaPos.com – Pembahasan mengenai zodiak dan kondisi finansial kembali menjadi perhatian menjelang tahun 2026. Bagi sebagian orang, astrologi menjadi salah satu cara untuk melihat gambaran peluang dan tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan keuangan.

Dalam astrologi, posisi planet tertentu sering dikaitkan dengan aspek kehidupan seperti karier, penghasilan, aset, dan peluang investasi. Meski tidak dapat dijadikan prediksi pasti, ramalan zodiak tetap menarik bagi mereka yang menjadikannya sebagai bahan refleksi.

Dilansir dari YourTango, terdapat empat zodiak yang disebut berpotensi memiliki kondisi finansial lebih stabil sepanjang tahun 2026.

1. Gemini Gemini disebut mendapatkan pengaruh positif dari Jupiter, planet yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan keberuntungan dan perkembangan. Pergerakan Jupiter di area yang berhubungan dengan keuangan pribadi dipercaya membawa peluang baru dalam hal pemasukan.

Setelah fase perlambatan energi akibat gerakan retrograde berakhir, Gemini diprediksi memasuki periode yang lebih produktif. Momentum tersebut disebut semakin kuat ketika Jupiter berhubungan dengan Venus, yang sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan kenyamanan materi.

Peluang peningkatan karier, proyek baru, maupun sumber pendapatan tambahan disebut dapat muncul apabila Gemini mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

2. Cancer Cancer diprediksi mengalami perubahan dalam cara memperoleh penghasilan. Perubahan tersebut disebut dapat membawa perkembangan positif terhadap kondisi finansial mereka.

Dalam pembacaan astrologi, masuknya Jupiter ke Leo pada paruh kedua tahun 2026 dipercaya membuka peluang baru terkait pemasukan dan pengelolaan sumber daya.

Kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya disebut berpotensi memberikan hasil. Selain itu, peluang investasi atau kerja sama juga menjadi salah satu aspek yang disorot bagi Cancer.