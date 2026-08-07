Ramalan Zodiak Libra 7 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Libra disarankan untuk menjalani aktivitas dengan lebih santai dan tidak memaksakan diri. Memberikan waktu untuk beristirahat atau sekadar berjalan-jalan ringan dapat membantu mengembalikan energi sekaligus menjaga suasana hati tetap positif.

Di sisi lain, sikap praktis dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi kunci agar berbagai urusan berjalan lancar. Dengan tetap tenang dalam menghadapi situasi, Libra berpeluang meraih hasil yang memuaskan, terutama dalam pekerjaan dan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (7/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mengajak Anda untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dan waktu untuk diri sendiri. Jangan ragu mengambil jeda sejenak dari rutinitas agar pikiran kembali segar. Bersikap praktis dalam mengambil keputusan akan membantu Anda menghindari masalah yang tidak perlu.

Cinta Libra

Hubungan asmara membutuhkan pendekatan yang lebih hangat dan penuh pengertian. Bersikap ramah kepada pasangan akan membuat komunikasi terasa lebih nyaman dan terbuka.

Hindari melibatkan emosi secara berlebihan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Dengan mengedepankan kesabaran dan sikap dewasa, hubungan akan tetap harmonis.

Karier Libra