Punya Ego Tinggi, 6 Zodiak Ini Sering Bikin Orang di Sekitarnya Naik Darah

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Ada yang dikenal ramah dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang memiliki sifat keras kepala sehingga sering memicu kesalahpahaman dengan orang lain.

Beberapa zodiak dinilai cenderung sulit menerima pendapat berbeda, mudah terpancing emosi, atau memiliki kebiasaan yang membuat orang di sekitarnya merasa jengkel. Meski begitu, sifat-sifat tersebut bukan berarti dimiliki oleh semua orang dengan zodiak yang sama, melainkan hanya gambaran umum dalam astrologi.

Dirangkum dari English Jagran, berikut enam zodiak yang kerap dianggap paling menyebalkan karena karakternya.

1. Gemini Gemini dikenal memiliki kepribadian yang dinamis dan sulit ditebak. Mereka dapat mengubah pendapat atau keputusan dalam waktu singkat, sehingga orang lain terkadang kesulitan mengikuti jalan pikirannya.

Selain itu, sifat spontan dan terburu-buru yang dimiliki Gemini kadang memicu salah paham atau perdebatan dalam berbagai situasi.

2. Leo Leo memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan senang menjadi pusat perhatian. Namun, dalam beberapa kondisi, sikap tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesombongan atau keinginan untuk selalu diakui.

Mereka juga gemar menunjukkan pencapaian dan tidak segan mengekspresikan emosinya, sehingga sebagian orang merasa lelah menghadapi karakter Leo yang dominan.

3. Cancer Cancer dikenal penuh perhatian dan penyayang terhadap orang-orang terdekat. Namun, di sisi lain mereka juga dapat menjadi sangat sensitif dan mudah membawa perasaan ke dalam berbagai situasi.

Karena memiliki ikatan emosional yang kuat, Cancer terkadang terlihat terlalu protektif atau ingin mengendalikan keadaan, sehingga hubungan dengan orang lain bisa terasa kurang nyaman.