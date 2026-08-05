Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 06.22 WIB

Punya Ego Tinggi, 6 Zodiak Ini Sering Bikin Orang di Sekitarnya Naik Darah

ilustrasi zodiak menyebalkan. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak menyebalkan. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Ada yang dikenal ramah dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang memiliki sifat keras kepala sehingga sering memicu kesalahpahaman dengan orang lain.

Beberapa zodiak dinilai cenderung sulit menerima pendapat berbeda, mudah terpancing emosi, atau memiliki kebiasaan yang membuat orang di sekitarnya merasa jengkel. Meski begitu, sifat-sifat tersebut bukan berarti dimiliki oleh semua orang dengan zodiak yang sama, melainkan hanya gambaran umum dalam astrologi.

Dirangkum dari English Jagran, berikut enam zodiak yang kerap dianggap paling menyebalkan karena karakternya.

1. Gemini

Gemini dikenal memiliki kepribadian yang dinamis dan sulit ditebak. Mereka dapat mengubah pendapat atau keputusan dalam waktu singkat, sehingga orang lain terkadang kesulitan mengikuti jalan pikirannya.

Selain itu, sifat spontan dan terburu-buru yang dimiliki Gemini kadang memicu salah paham atau perdebatan dalam berbagai situasi.

2. Leo

Leo memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan senang menjadi pusat perhatian. Namun, dalam beberapa kondisi, sikap tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesombongan atau keinginan untuk selalu diakui.

Mereka juga gemar menunjukkan pencapaian dan tidak segan mengekspresikan emosinya, sehingga sebagian orang merasa lelah menghadapi karakter Leo yang dominan.

3. Cancer

Cancer dikenal penuh perhatian dan penyayang terhadap orang-orang terdekat. Namun, di sisi lain mereka juga dapat menjadi sangat sensitif dan mudah membawa perasaan ke dalam berbagai situasi.

Karena memiliki ikatan emosional yang kuat, Cancer terkadang terlihat terlalu protektif atau ingin mengendalikan keadaan, sehingga hubungan dengan orang lain bisa terasa kurang nyaman.

4. Aries

Aries memiliki karakter berani dan penuh semangat, tetapi sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Paling Susah Diajak Tinggal Bersama, Punya Ego Tinggi dan Sulit Menurunkan Standar - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Susah Diajak Tinggal Bersama, Punya Ego Tinggi dan Sulit Menurunkan Standar

Senin, 25 Mei 2026 | 19.04 WIB

3 Zodiak yang Tidak Mau Kalah, Punya Ego Tinggi untuk Kepentingan Pribadi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Tidak Mau Kalah, Punya Ego Tinggi untuk Kepentingan Pribadi

Kamis, 7 Mei 2026 | 21.55 WIB

Di Balik Senyum Tenang, 11 Ucapan Terlihat Biasa Namun Bisa Mengguncang Ego Pria dan Membongkar Sisi Maskulinitas yang Rapuh - Image
Kepribadian

Di Balik Senyum Tenang, 11 Ucapan Terlihat Biasa Namun Bisa Mengguncang Ego Pria dan Membongkar Sisi Maskulinitas yang Rapuh

Minggu, 26 April 2026 | 05.21 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

3

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

4

Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

8

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

9

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

10

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore