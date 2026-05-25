Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 25 Mei 2026 | 19.04 WIB

4 Zodiak yang Paling Susah Diajak Tinggal Bersama, Punya Ego Tinggi dan Sulit Menurunkan Standar

Ilustrasi pindah rumah/freepik - Image

Ilustrasi pindah rumah/freepik

JawaPos.com - Beberapa zodiak terbiasa menjalin kehidupannya sendiri. Mereka membutuhkan momen untuk berbagi dengan orang lain.

Keempat zodiak ini merasa sangat sulit untuk beradaptasi dengan pasangan hidupnya. Terutama saat harus tinggal bersama.

Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak ini perlu waktu lama untuk berbagi bersama pasangannya.

Aquarius harus mengatur ulang semua prioritas dan membuat perubahan besar di dalam rutinitas. Menyesuaikan diri dengan orang lain juga sangat melelahkan karena harus mengikuti perasaan mereka.

Bahkan setelah berhasil beradaptasi,  mereka tetap membutuhkan ruang untuk sendiri.

Taurus tetap akan merasa tidak nyaman saat di awal. Mereka perlu waktu untuk terbiasa berbagi tempat tidur, kamar mandi, dan banyak hal. Kompromi bukanlah sesuatu yang datang secara alami.   

Leo lebih suka membuat aturan daripada mengikutinya. Mereka tidak selalu bisa menjadi pihak yang menentukan segalanya. Mereka harus mulai mempertimbangkan pikiran dan pendapat pasangan.

Leo membutuhkan waktu beradaptasi di mana mereka tidak bisa melakukan apapun sesuka hati.

Scorpio selalu mencari tanda-tanda bahwa hubungan mereka akan gagal. Scorpio juga sangat menghargai waktu sendirian. Mereka bisa  merasa sesak saat pasangannya selalu berada di dekat mereka.

Bahkan ketika mereka mencintai anda, scorpio tetap membutuhkan ruang pribadi. Mereka tidak ingin merasa untuk selalu diperhatikan setiap saat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Tidak Mau Kalah, Punya Ego Tinggi untuk Kepentingan Pribadi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Tidak Mau Kalah, Punya Ego Tinggi untuk Kepentingan Pribadi

Kamis, 7 Mei 2026 | 21.55 WIB

Di Balik Senyum Tenang, 11 Ucapan Terlihat Biasa Namun Bisa Mengguncang Ego Pria dan Membongkar Sisi Maskulinitas yang Rapuh - Image
Kepribadian

Di Balik Senyum Tenang, 11 Ucapan Terlihat Biasa Namun Bisa Mengguncang Ego Pria dan Membongkar Sisi Maskulinitas yang Rapuh

Minggu, 26 April 2026 | 05.21 WIB

Pesan Leluhur Hari Ini: Kendalikan Ego, Jaga Emosi, dan Bijak Mengelola Keuangan Anda Sekarang - Image
Lifestyle

Pesan Leluhur Hari Ini: Kendalikan Ego, Jaga Emosi, dan Bijak Mengelola Keuangan Anda Sekarang

Jumat, 20 Maret 2026 | 22.47 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore