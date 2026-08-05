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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok 6 Agustus 2026: Cinta Cerah, Peluang Baru Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis 6 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menggembirakan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 

Dukungan dari orang terdekat dapat menjadi sumber semangat ketika Capricorn sedang menghadapi rutinitas yang melelahkan. 

Karena itu, jangan ragu meluangkan waktu bersama seseorang yang mampu membuat suasana hati kembali membaik.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang sudah memiliki pasangan berpeluang mendapatkan kabar menyenangkan dari orang yang dicintai. 

Hubungan dapat terasa lebih hangat karena ada sesuatu yang patut dirayakan bersama. 

Sementara bagi Capricorn lajang, kedekatan dengan seseorang berzodiak Aries berpotensi berkembang menjadi hubungan yang lebih menarik.

Di bidang karier, kepercayaan diri menjadi modal penting, khususnya bagi Capricorn yang sedang mencari pekerjaan. 

Penampilan yang rapi, sikap profesional, dan keyakinan terhadap kemampuan diri dapat membantu membuka kesempatan baru. Jangan terlalu meragukan kualitas diri ketika berhadapan dengan peluang yang datang.

Editor: Novia Tri Astuti
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