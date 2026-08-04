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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.19 WIB

Usaha Melejit Naik! 6 Shio Istimewa Terlahir dengan Bakat Serba Bisa, Kekayaan Dalam Waktu Dekat

WAJIB TAHU! Inilah 5 Shio Istimewa Rezeki Datang Lebih Mudah dari Berbagai Arah (FREEPIK) - Image

WAJIB TAHU! Inilah 5 Shio Istimewa Rezeki Datang Lebih Mudah dari Berbagai Arah (FREEPIK)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, masing-masing shio tidak hanya mencerminkan kepribadian dasar seseorang, tetapi juga memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu dan energi di langit.

Beberapa shio dianggap memiliki keahlian alami yang beragam—mereka cepat memahami, mampu menghadapi tantangan, dan memiliki kemampuan untuk menemukan kesempatan di area yang dianggap orang lain sebagai hambatan. 

Tahun ini, enam shio istimewa diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan dalam karier, usaha, dan aspek keuangan. 

Dikatakan bahwa kekayaan akan mendekati mereka dengan sendirinya, berkat kombinasi kerja keras, bakat alami, dan keberuntungan yang menguntungkan.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio istimewa yang lahir dengan kemampuan serba bisa dan sedang meraih puncak kesuksesan menurut astrologi Tiongkok:

1. Shio Naga (Lahir di Tahun: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Shio Naga seringkali dikaitkan dengan simbol kekuatan, keberuntungan, dan kemampuan kepemimpinan yang alami. 

Mereka dilengkapi kemampuan serba bisa—terampil berbicara, berpikir cepat, serta memiliki daya tarik yang membuat mereka mudah diterima di setiap situasi.

Tahun ini, keberuntungan di bidang finansial akan membawa banyak kemudahan bagi pemilik shio Naga. 

Usaha yang sebelumnya lambat kini mulai menunjukkan tanda perbaikan. 

Editor: Hanny Suwindari
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