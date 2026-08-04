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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.14 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Rabu 5 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Jadi Sorotan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Rabu 5 Agustus 2026, mengajak Capricorn untuk mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada diri sendiri. 

Selama ini, Capricorn mungkin terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain hingga lupa bahwa dirinya juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan merawat diri.

Dalam kehidupan asmara, rasa cemburu menjadi hal yang perlu dikendalikan. Jika muncul kecurigaan atau rasa tidak nyaman terhadap pasangan, komunikasi terbuka akan jauh lebih baik daripada menyimpan prasangka. 

Jangan biarkan pikiran sendiri membuat hubungan yang sebenarnya baik menjadi penuh ketegangan.

Karier Capricorn justru berada dalam suasana yang relatif tenang. Tidak banyak tekanan besar yang perlu dikhawatirkan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan ritme yang lebih nyaman. 

Gunakan kondisi tersebut untuk menyelesaikan tugas tanpa membebani diri dengan kekhawatiran yang tidak perlu.

Dari sisi keuangan, Capricorn perlu mulai lebih cermat dalam menggunakan uang. 

Perubahan gaya hidup dapat membuat pengeluaran meningkat tanpa disadari. Karena itu, belanja berdasarkan kebutuhan menjadi pilihan yang lebih aman.

Editor: Novia Tri Astuti
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