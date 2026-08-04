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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.26 WIB

6 Shio yang Diprediksi Melesat Secara Finansial, Berpeluang Raih Kesuksesan Besar Menurut Astrologi

Ilustrasi Shio Naik Kelas Finansial (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Naik Kelas Finansial (magnific)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, ada enam shio yang diperkirakan akan memasuki periode penuh peluang dan keberuntungan. Mereka diyakini memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kondisi keuangan sekaligus meraih pencapaian yang lebih tinggi dalam karier maupun usaha.

Selain didukung faktor keberuntungan, keenam shio ini juga dikenal memiliki kemampuan membaca peluang serta keberanian mengambil langkah yang tepat. Perpaduan antara kerja keras, kecerdasan, dan momentum yang baik disebut menjadi modal utama menuju kehidupan yang lebih makmur.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang diprediksi mengalami peningkatan finansial.

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat dan keberanian menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat mereka tidak ragu mengambil keputusan penting demi mencapai tujuan.

Bakat memimpin serta kemampuan menginspirasi orang lain menjadi nilai tambah dalam dunia kerja maupun bisnis. Mereka juga cenderung berani mengambil risiko setelah melalui pertimbangan yang matang.

Semangat membangun usaha dan tekad yang kuat membuat Shio Macan memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan serta menikmati kondisi finansial yang semakin mapan.

2. Shio Tikus

Shio Tikus identik dengan kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi. Mereka dikenal piawai menemukan solusi kreatif ketika menghadapi tantangan.

Kejelian melihat peluang menjadi salah satu kekuatan terbesar mereka. Hambatan yang datang justru sering dijadikan motivasi untuk berkembang lebih jauh.

Meski demikian, mereka disarankan tetap bijak dalam mengelola hasil kerja keras agar tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan.

3. Shio Ayam

Meski kerap dianggap menghadapi tantangan lebih besar, Shio Ayam tetap memiliki potensi meraih keberhasilan berkat kecerdasan dan ketelitian yang dimilikinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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