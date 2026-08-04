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Rabbany Wanadriani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.15 WIB

Ramalan Shio Rabu 5 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, berhati-hatilah di tengah kesibukan dan hiruk pikuk.

Sedangkan awal baru mungkin sudah di depan mata shio Kambing.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 5 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Sedang berusaha menghentikan kebiasaan buruk?

Anda mungkin mencapai titik balik di mana Anda menyadari bahwa yang Anda butuhkan hanyalah melepaskan.

Editor: Novia Tri Astuti
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