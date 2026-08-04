Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini mungkin menjadi kesempatan ideal bagi zodiak leo untuk beristirahat sejenak dari masalah yang membingungkan. Cara terbaik untuk menghabiskan hari ini adalah dengan bermeditasi di lingkungan yang damai dan tenang.

Leo telah bekerja sangat keras terlalu lama, jadi bersantailah hari ini. Pada sisi lain, terlalu banyak bekerja dapat membahayakan kesehatan. Cobalah menggunakan meditasi untuk mengatasi dampak negatif ini.

Zodiak virgo mungkin perlu menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, serta meninggalkan pekerjaan dan kekhawatiran. Hargai keluarga dan berikan kehangatan serta dukungan kepada mereka.

Nikmati momen-momen yang belum tentu akan berlangsung selamanya. Hal ini akan memperkuat ikatan membawa kedamaian batin pada semua pihak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika terlibat dalam perselingkuhan, zodiak leo perlu memutuskan apakah lebih mementingkan kebahagiaan atau luka batin. Terkait karir, teman-teman mungkin memberi leo kabar tentang peluang karir yang dapat dijelajahi.

Sementara itu, istirahatkan tubuh setelah leo baru saja melalui masa-masa yang sibuk. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo