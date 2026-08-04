Ramalan Zodiak Leo 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa cemas karena akan bertemu seseorang yang penting. Pikiranmu dipenuhi dengan berbagai cara untuk memberikan kesan terbaik.

Ingatlah bahwa semakin keras berusaha, semakin leo akan menjauhkan orang diinginkan. Bagian terpenting dalam membuat orang lain terkesan adalah memiliki kepercayaan diri. Tenanglah dan cobalah untuk tidak terlalu terpaku pada diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 4 Agustus 2026.

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Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika terlibat dalam perselingkuhan, zodiak leo perlu memutuskan apakah lebih mementingkan kebahagiaan atau luka batin. Terkait karir, teman-teman mungkin memberi leo kabar tentang peluang karir yang dapat dijelajahi.

Sementara itu, istirahatkan tubuh setelah leo baru saja melalui masa-masa yang sibuk. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo

Jika terlibat dalam perselingkuhan, inilah saat yang tepat untuk memutuskan apakah leo lebih mementingkan kebahagiaan atau luka batin yang permanen.

Pikirkan apakah orang baru ini benar-benar sepadan dengan semua penderitaan yang akan leo dan pasangan alami. Jawab pertanyaan ini dan ambil keputusan.