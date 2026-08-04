Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa cemas karena akan bertemu seseorang yang penting. Pikiranmu dipenuhi dengan berbagai cara untuk memberikan kesan terbaik. 

Ingatlah bahwa semakin keras berusaha, semakin leo akan menjauhkan orang diinginkan. Bagian terpenting dalam membuat orang lain terkesan adalah memiliki kepercayaan diri. Tenanglah dan cobalah untuk tidak terlalu terpaku pada diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika terlibat dalam perselingkuhan, zodiak leo perlu memutuskan apakah lebih mementingkan kebahagiaan atau luka batin. Terkait karir, teman-teman mungkin memberi leo kabar tentang peluang karir yang dapat dijelajahi. 

Sementara itu, istirahatkan tubuh setelah leo baru saja melalui masa-masa yang sibuk. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo

Jika terlibat dalam perselingkuhan, inilah saat yang tepat untuk memutuskan apakah leo lebih mementingkan kebahagiaan atau luka batin yang permanen. 

Pikirkan apakah orang baru ini benar-benar sepadan dengan semua penderitaan yang akan leo dan pasangan alami. Jawab pertanyaan ini dan ambil keputusan.

Karir Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Besok 4 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Besok 4 Agustus 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Intip! Ramalan Keuangan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo untuk Selasa, 4 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Intip! Ramalan Keuangan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo untuk Selasa, 4 Agustus 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Perlu Perhatian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Perlu Perhatian

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore