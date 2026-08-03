7 Zodiak yang Diramal Dompetnya Makin Tebal Sepanjang Agustus 2026, Rezeki Cair Bertahap

JawaPos.com - Ramalan zodiak kembali menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, terutama ketika membahas peluang rezeki dan kondisi keuangan. Kali ini, pembacaan tarot mengungkap adanya beberapa zodiak yang diprediksi menikmati peningkatan finansial sepanjang Agustus 2026.

Perlu dipahami bahwa ramalan tarot bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian. Setiap orang memiliki kondisi kehidupan yang berbeda sehingga hasilnya bisa saja tidak sama.

Dalam pembacaan kali ini, terdapat tujuh zodiak yang disebut memiliki peluang dompet semakin tebal karena berbagai faktor, mulai dari utang yang mulai lunas, pembayaran yang akhirnya cair, hingga datangnya sumber penghasilan baru.

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1. Cancer Cancer menjadi salah satu zodiak yang paling kuat energinya dalam pembacaan kali ini.

Kondisi keuangan diprediksi membaik karena berbagai kewajiban finansial mulai terselesaikan secara bertahap.

Utang yang selama ini membebani mulai berkurang sehingga penghasilan tidak lagi langsung habis untuk membayar cicilan.

Situasi tersebut membuat Cancer memiliki ruang lebih besar untuk menabung atau menyimpan uang.

Selain itu, kestabilan finansial diperkirakan mulai terbentuk sehingga dompet terasa lebih terisi dibanding bulan-bulan sebelumnya.

2. Gemini Gemini diprediksi memperoleh pemasukan dari sumber yang sempat mengalami penundaan.