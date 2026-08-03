Waspada! Pemilik 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Mudah Kehabisan Uang

ilustrasi orang dengan masalah keuangan. (Freepik)
JawaPos.com – Pernah merasa penghasilan cepat habis meski baru saja menerima gaji? Dalam pandangan numerologi, kondisi tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter yang dipercaya terbentuk dari angka tanggal lahir.
Numerologi meyakini bahwa setiap angka membawa energi dan kecenderungan tertentu, termasuk dalam cara seseorang mengelola keuangan. Beberapa tanggal lahir disebut memiliki tantangan lebih besar karena cenderung impulsif, mudah terpengaruh emosi, atau sulit mengendalikan pengeluaran.
Meski demikian, hal tersebut bukan berarti nasib finansial sudah ditentukan. Kebiasaan mengatur uang, disiplin, dan kemampuan mengambil keputusan tetap menjadi faktor utama dalam membangun kondisi ekonomi yang sehat.
Dilansir dari City Magazine, berikut enam tanggal lahir yang dalam numerologi disebut lebih rentan mengalami masalah keuangan.
Pemilik tanggal lahir 6 dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain dan sering mengutamakan perasaan dibandingkan pertimbangan logis.
Sifat mudah percaya dan keinginan memenuhi harapan orang sekitar membuat mereka kerap mengeluarkan uang tanpa perencanaan yang matang.
Karena itu, mereka disarankan belajar menetapkan batasan serta lebih selektif sebelum mengeluarkan uang agar kondisi keuangan tetap terjaga.
Tanggal lahir 10 sering dikaitkan dengan jiwa mandiri dan kemampuan mengambil keputusan sendiri.
Dalam numerologi, mereka dinilai memiliki peluang finansial yang baik selama mampu mengelola keuangan secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain.
Kedisiplinan dalam mengatur pemasukan dan menghindari keputusan finansial yang terburu-buru menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi.
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