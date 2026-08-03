Bukan Sekadar Angka, Tanggal Lahir Disebut Punya Petunjuk Tentang Pertemuan Jodoh

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bagi sebagian orang, menemukan pasangan hidup menjadi perjalanan yang penuh kejutan. Tidak jarang, pertemuan dengan orang yang tepat terjadi di tempat dan waktu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Dalam ilmu numerologi, angka pada tanggal lahir dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, energi pribadi, hingga kemungkinan tempat seseorang bertemu dengan calon pasangan.
Meski tidak memiliki dasar ilmiah yang membuktikan hal tersebut, kepercayaan ini tetap menarik untuk dibahas karena banyak orang menganggapnya sebagai hiburan sekaligus cara mengenali diri sendiri.
Dilansir dari Times of India, berikut prediksi tempat bertemu belahan jiwa berdasarkan kelompok tanggal lahir menurut numerologi.
Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki karakter percaya diri dan jiwa pemimpin yang kuat.
Pertemuan dengan pasangan berpotensi terjadi melalui lingkungan profesional, seperti tempat kerja, kegiatan bisnis, acara networking, atau ketika sedang menjalankan sebuah tanggung jawab besar.
Energi kepemimpinan yang dimiliki membuat mereka lebih mudah menarik perhatian orang lain saat berada dalam posisi aktif dan berpengaruh.
Kelompok tanggal ini dikenal memiliki sisi emosional yang dalam serta membutuhkan hubungan yang penuh koneksi batin.
Menurut numerologi, mereka berpeluang bertemu pasangan saat berada di tempat yang nyaman dan tenang, seperti kafe, kegiatan spiritual, perjalanan refleksi diri, atau melalui percakapan yang bermakna.
Cinta bagi mereka sering hadir ketika mampu membuka hati dan menunjukkan sisi diri yang sebenarnya.
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