Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.11 WIB

Bukan Sekadar Angka, Tanggal Lahir Disebut Punya Petunjuk Tentang Pertemuan Jodoh

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, menemukan pasangan hidup menjadi perjalanan yang penuh kejutan. Tidak jarang, pertemuan dengan orang yang tepat terjadi di tempat dan waktu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Dalam ilmu numerologi, angka pada tanggal lahir dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, energi pribadi, hingga kemungkinan tempat seseorang bertemu dengan calon pasangan.

Meski tidak memiliki dasar ilmiah yang membuktikan hal tersebut, kepercayaan ini tetap menarik untuk dibahas karena banyak orang menganggapnya sebagai hiburan sekaligus cara mengenali diri sendiri.

Dilansir dari Times of India, berikut prediksi tempat bertemu belahan jiwa berdasarkan kelompok tanggal lahir menurut numerologi.

  1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki karakter percaya diri dan jiwa pemimpin yang kuat.

Pertemuan dengan pasangan berpotensi terjadi melalui lingkungan profesional, seperti tempat kerja, kegiatan bisnis, acara networking, atau ketika sedang menjalankan sebuah tanggung jawab besar.

Energi kepemimpinan yang dimiliki membuat mereka lebih mudah menarik perhatian orang lain saat berada dalam posisi aktif dan berpengaruh.

  1. Tanggal 2, 11, 20, dan 29

Kelompok tanggal ini dikenal memiliki sisi emosional yang dalam serta membutuhkan hubungan yang penuh koneksi batin.

Menurut numerologi, mereka berpeluang bertemu pasangan saat berada di tempat yang nyaman dan tenang, seperti kafe, kegiatan spiritual, perjalanan refleksi diri, atau melalui percakapan yang bermakna.

Cinta bagi mereka sering hadir ketika mampu membuka hati dan menunjukkan sisi diri yang sebenarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Sekadar Angka, 4 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Kemakmuran dan Kesuksesan - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Angka, 4 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Kemakmuran dan Kesuksesan

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.48 WIB

Punya Naluri Tajam, 4 Tanggal Lahir Ini Disebut Memiliki Kecerdasan di Atas Rata-Rata - Image
Zodiak

Punya Naluri Tajam, 4 Tanggal Lahir Ini Disebut Memiliki Kecerdasan di Atas Rata-Rata

Senin, 3 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Karier Makin Bersinar, Ini 7 Tanggal Lahir yang Diyakini Beruntung pada 2026 - Image
Zodiak

Karier Makin Bersinar, Ini 7 Tanggal Lahir yang Diyakini Beruntung pada 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 05.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore