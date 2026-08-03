Perlahan Menuju Puncak, 7 Weton Jawa Ini Dipercaya Memasuki Fase Kebangkitan

Ilustrasi Weton yang Mulai Bangkit (jcomp/freepik)
JawaPos.com – Dalam pandangan budaya Jawa, setiap fase kehidupan diyakini memiliki waktunya sendiri untuk berkembang, sesuai karakter dan kesiapan batin masing-masing individu.
Salah satu pedoman yang kerap dijadikan bahan refleksi adalah weton. Dalam tradisi Jawa, weton dipahami sebagai perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya menggambarkan sifat dasar serta kecenderungan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi hidup.
Meski bukan penentu mutlak masa depan, weton sering dimaknai sebagai sarana introspeksi agar seseorang lebih mengenali potensi, memperbaiki sikap, dan memanfaatkan peluang yang datang.
Berdasarkan pembahasan yang dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memasuki fase kebangkitan sepanjang tahun 2026. Uraian ini dapat dijadikan motivasi untuk terus berkembang melalui usaha dan keputusan yang bijaksana.
Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki pembawaan tenang, sabar, dan cermat dalam mengambil keputusan.
Mereka biasanya tidak terburu-buru bertindak karena lebih mengutamakan pertimbangan yang matang sebelum melangkah.
Memasuki tahun 2026, sifat tersebut justru menjadi keunggulan. Berbagai pengalaman yang telah dilalui membantu mempertajam intuisi dan meningkatkan rasa percaya diri.
Momentum ini dinilai tepat bagi Senin Legi untuk mulai berani menunjukkan kemampuan, menyampaikan ide, serta mengejar tujuan yang selama ini masih tertunda.
Selasa Kliwon identik dengan pribadi yang tangguh, berani, dan memiliki semangat juang tinggi.
Beragam tantangan yang pernah dihadapi membentuk mental yang kuat, meski terkadang membuat mereka terlalu keras terhadap diri sendiri.
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