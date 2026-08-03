Banjir Peluang dan Rezeki, 6 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur

ilustrasi Shio (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat dipengaruhi oleh pergerakan energi tertentu. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah keberuntungan dalam bidang finansial.
Beberapa shio diyakini akan memasuki fase penuh peluang, di mana kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan, perkembangan karier, hingga keberhasilan bisnis semakin terbuka.
Meski keberuntungan tidak datang begitu saja, karakter seperti kerja keras, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, dan konsistensi menjadi faktor penting yang mendukung kesuksesan.
Menurut ramalan astrologi Tionghoa yang dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang besar mengalami peningkatan rezeki dan perubahan kondisi finansial.
Berikut daftar shio yang dipercaya mendapat aliran keberuntungan tersebut.
Mereka yang lahir pada tahun 1978 (unsur tanah), 1990 (unsur logam), 2002 (unsur air), dan 2014 (unsur kayu) dikenal memiliki karakter penuh semangat dan pantang menyerah.
Sifat aktif serta kemampuan beradaptasi membuat pemilik shio ini mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan maupun bisnis.
Mereka cenderung berani mengambil keputusan penting dan mencari cara kreatif untuk menyelesaikan masalah.
Kerja keras, kemandirian, serta kemauan untuk terus berkembang menjadi modal utama bagi Shio Kuda dalam mengejar kesuksesan finansial.
Shio Naga yang lahir pada tahun 1964 (unsur kayu), 1976 (unsur api), 1988 (unsur tanah), 2000 (unsur logam), dan 2012 (unsur air) dipercaya memiliki energi kuat dalam mencapai tujuan.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa