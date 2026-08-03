Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta Makin Romantis, Rezeki Berdatangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Selasa 4 Agustus 2026, membawa pesan agar Aquarius tidak terlalu cepat menganggap dirinya sedang berada di jalan yang salah ketika sesuatu terasa berjalan lambat. 

Ada kalanya kebuntuan justru menjadi tanda bahwa beberapa hal perlu ditinjau ulang. 

Daripada terus memaksakan cara lama, Aquarius dapat menggunakan waktu ini untuk melihat apa yang sebenarnya perlu diubah.

Dalam kehidupan asmara, komunikasi menjadi hal penting. Jika ada sesuatu yang terasa aneh dalam hubungan, jangan langsung membuat kesimpulan sendiri. 

Membicarakan persoalan secara terbuka akan jauh lebih baik daripada membiarkan prasangka berkembang di dalam pikiran.

Karier Aquarius berkaitan erat dengan kenyamanan ruang kerja. Lingkungan yang rapi, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan dapat membantu menjaga konsentrasi sekaligus membuat pekerjaan terasa lebih ringan.

Dari sisi keuangan, ada peluang memperoleh keuntungan kecil. Meskipun nilainya mungkin tidak terlalu besar, pemasukan tambahan tetap dapat memberikan manfaat apabila dikelola dengan bijak. Angka 39, 27, dan 1 juga disebut membawa keberuntungan finansial.

Kesehatan meminta Aquarius memperhatikan ketegangan otot. Peregangan ringan dapat membantu tubuh terasa lebih rileks setelah menjalani aktivitas yang padat. 

Jika memiliki rencana bepergian, Den Haag atau The Hague menjadi salah satu tempat yang disebut menarik untuk dikunjungi. AstroTalk juga menggambarkan Aquarius berada dalam suasana hati yang percaya diri.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Selasa, 4 Agustus 2026.

1. Percintaan Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius pada Selasa, 4 Agustus 2026, membawa pesan agar tidak membiarkan asumsi mengambil alih komunikasi. 

Jika ada sesuatu yang terasa berbeda dalam hubungan, Aquarius mungkin tergoda untuk langsung mencari kesimpulan sendiri. 

Padahal, perubahan sikap seseorang belum tentu memiliki arti seperti yang dibayangkan.

AstroTalk menyarankan Aquarius membicarakan sesuatu yang terasa aneh dalam hubungan daripada membuat asumsi.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Besok 4 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Besok 4 Agustus 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Intip! Ramalan Keuangan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo untuk Selasa, 4 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Intip! Ramalan Keuangan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo untuk Selasa, 4 Agustus 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Perlu Perhatian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa 4 Agustus 2026: Cinta dan Keuangan Perlu Perhatian

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore