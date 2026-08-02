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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.22 WIB

Ketiban Ndaru! 7 Weton Ini Diprediksi Paling Mudah Mendapat Kesuksesan

Weton ketiban ndaru yang paling beruntung kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton ketiban ndaru yang paling beruntung kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat istilah “ketiban ndaru” yang menggambarkan seseorang mendapatkan keberuntungan besar atau berkah yang datang secara tiba-tiba.

Istilah ini sering dikaitkan dengan datangnya peluang baik, peningkatan kehidupan, kelancaran usaha, hingga bertemu dengan orang-orang yang membawa perubahan positif.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan budaya, sebagian masyarakat Jawa masih menggunakan weton sebagai cara untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi yang lebih kuat dalam menarik keberuntungan.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang besar mengalami ketiban ndaru.

1. Selasa Kliwon

Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang kuat.

Mereka sering menjadi sosok yang diperhatikan karena memiliki pembawaan yang berbeda dibandingkan orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini disebut memiliki intuisi tajam sehingga mampu membaca keadaan dan mengambil keputusan dengan lebih baik.

Kepekaan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial.

2. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal sebagai weton yang memiliki sifat lembut, tulus, dan membawa suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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