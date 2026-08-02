Ketiban Ndaru! 7 Weton Ini Diprediksi Paling Mudah Mendapat Kesuksesan

Weton ketiban ndaru yang paling beruntung kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat istilah “ketiban ndaru” yang menggambarkan seseorang mendapatkan keberuntungan besar atau berkah yang datang secara tiba-tiba.
Istilah ini sering dikaitkan dengan datangnya peluang baik, peningkatan kehidupan, kelancaran usaha, hingga bertemu dengan orang-orang yang membawa perubahan positif.
Meski merupakan bagian dari kepercayaan budaya, sebagian masyarakat Jawa masih menggunakan weton sebagai cara untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi yang lebih kuat dalam menarik keberuntungan.
Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang besar mengalami ketiban ndaru.
Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang kuat.
Mereka sering menjadi sosok yang diperhatikan karena memiliki pembawaan yang berbeda dibandingkan orang lain.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini disebut memiliki intuisi tajam sehingga mampu membaca keadaan dan mengambil keputusan dengan lebih baik.
Kepekaan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial.
Jumat Legi dikenal sebagai weton yang memiliki sifat lembut, tulus, dan membawa suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa