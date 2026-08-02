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Leni Setya Wati
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.35 WIB

Siap Raih Keuntungan Besar, 4 Shio Ini Diprediksi Masuk Radar Para Pemilik Modal

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan investor bulan ini (freepik/pch.vector)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi unik yang dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi peluang.

Pada periode tertentu, beberapa shio disebut berada dalam fase yang lebih mendukung untuk berkembang, terutama dalam bidang bisnis, kerja sama, dan finansial.

Bukan hanya keberuntungan, kemampuan membaca situasi, kreativitas, serta keberanian mengambil keputusan juga menjadi faktor yang membuat seseorang terlihat menonjol di mata orang lain.

Menurut ramalan astrologi, ada beberapa shio yang bulan ini dianggap memiliki potensi besar untuk menarik perhatian investor atau pihak yang tertarik menjalin kerja sama.

Sosok-sosok ini dinilai memiliki kombinasi antara kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan melihat peluang yang dapat menjadi nilai tambah dalam dunia usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut berpeluang menjadi sorotan investor.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cepat memahami perubahan dan pandai melihat kesempatan.

Kemampuan mereka dalam membaca tren membuat banyak ide atau usaha yang dijalankan memiliki peluang berkembang lebih besar.

Bagi sebagian Shio Tikus, usaha yang sebelumnya berjalan secara perlahan dapat mulai mendapatkan perhatian dari pihak lain.

Peluang berupa kerja sama bisnis, dukungan modal, atau jaringan baru bisa muncul melalui koneksi yang tidak terduga.

Keunggulan utama mereka terletak pada kecermatan dalam mengambil langkah serta kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan tidak mudah menyerah.

Meski tidak selalu tampil mencolok, karakter pekerja keras dan konsisten membuat mereka memiliki daya tarik tersendiri bagi orang yang mencari mitra terpercaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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