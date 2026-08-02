Sering Boros dan Impulsif, 7 Zodiak Ini Diprediksi Lebih Mudah Terjebak Utang

JawaPos.com – Mengatur keuangan bukan perkara mudah bagi setiap orang. Kebiasaan dalam membelanjakan uang, mengambil keputusan finansial, hingga cara menghadapi tekanan ekonomi dapat berbeda-beda pada setiap individu.

Dalam astrologi, karakter seseorang sering dikaitkan dengan posisi planet dan rasi bintang saat kelahiran. Beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan.

Meski demikian, hal ini bukan berarti seseorang pasti mengalami kesulitan finansial hanya berdasarkan zodiaknya. Kebiasaan, pengetahuan, dan kedisiplinan dalam mengatur uang tetap menjadi faktor utama.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kecenderungan menghadapi tantangan finansial.

1. Scorpio Scorpio dikenal sebagai sosok yang memiliki selera tinggi dan terkadang sulit menahan keinginan untuk membeli sesuatu yang dianggap menarik.

Kecenderungan menikmati barang mahal atau pengalaman eksklusif dapat membuat pengeluaran meningkat jika tidak dikendalikan dengan baik.

Selain itu, sifat Scorpio yang cenderung menyimpan masalah sendiri membuat mereka terkadang enggan mencari saran ketika menghadapi tekanan finansial. Kondisi tersebut dapat membuat masalah keuangan menjadi lebih sulit diselesaikan.

2. Leo Leo sering dikaitkan dengan gaya hidup yang menyukai kemewahan dan perhatian dari lingkungan sekitar.

Keinginan untuk tampil menarik, menjaga citra, atau memberikan kesan tertentu kepada orang lain dapat membuat mereka mengeluarkan uang lebih banyak dari yang direncanakan.