Sering Boros dan Impulsif, 7 Zodiak Ini Diprediksi Lebih Mudah Terjebak Utang

ilustrasi zodiak kesulitan keuangan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Mengatur keuangan bukan perkara mudah bagi setiap orang. Kebiasaan dalam membelanjakan uang, mengambil keputusan finansial, hingga cara menghadapi tekanan ekonomi dapat berbeda-beda pada setiap individu.
Dalam astrologi, karakter seseorang sering dikaitkan dengan posisi planet dan rasi bintang saat kelahiran. Beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan.
Meski demikian, hal ini bukan berarti seseorang pasti mengalami kesulitan finansial hanya berdasarkan zodiaknya. Kebiasaan, pengetahuan, dan kedisiplinan dalam mengatur uang tetap menjadi faktor utama.
Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kecenderungan menghadapi tantangan finansial.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin 3 Agustus 2026: Keluarga Sumber Ketenangan, Cinta Bawa Kejutan
Scorpio dikenal sebagai sosok yang memiliki selera tinggi dan terkadang sulit menahan keinginan untuk membeli sesuatu yang dianggap menarik.
Kecenderungan menikmati barang mahal atau pengalaman eksklusif dapat membuat pengeluaran meningkat jika tidak dikendalikan dengan baik.
Selain itu, sifat Scorpio yang cenderung menyimpan masalah sendiri membuat mereka terkadang enggan mencari saran ketika menghadapi tekanan finansial. Kondisi tersebut dapat membuat masalah keuangan menjadi lebih sulit diselesaikan.
Leo sering dikaitkan dengan gaya hidup yang menyukai kemewahan dan perhatian dari lingkungan sekitar.
Keinginan untuk tampil menarik, menjaga citra, atau memberikan kesan tertentu kepada orang lain dapat membuat mereka mengeluarkan uang lebih banyak dari yang direncanakan.
Dalam beberapa situasi, rasa gengsi juga dapat membuat Leo merasa sulit mengakui ketika kondisi keuangannya sedang tidak baik.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa