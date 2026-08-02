Siapa Paling Beruntung? Intip Ramalan Zodiak Besok, Senin 3 Agustus 2026: Taurus, Cancer, Virgo

JawaPos.com - Memasuki awal pekan, ramalan zodiak besok, Senin, 3 Agustus 2026, menjadi salah satu bacaan yang paling dinantikan karena memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, hingga keberuntungan yang mungkin hadir dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipengaruhi oleh pergerakan planet yang berbeda. Kondisi tersebut dipercaya membawa dampak terhadap urusan karier, keuangan, percintaan, hingga kesehatan.

Ada zodiak yang diprediksi memasuki fase penuh peluang dan kemajuan, sementara yang lain dianjurkan untuk lebih sabar, berhati-hati, dan fokus membangun fondasi yang lebih kuat.

Bagi Anda yang lahir di bawah naungan Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, atau Pisces, hari Senin ini diperkirakan menjadi awal yang menjanjikan untuk memulai berbagai target baru.

Beberapa zodiak bahkan diprediksi memperoleh keberuntungan yang lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak besok Senin, 3 Agustus 2026 untuk Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, dan Pisces.

Taurus

Taurus diprediksi mengawali pekan dengan penuh keyakinan dan semangat baru. Setelah menikmati akhir pekan yang cukup menenangkan, kini Anda siap kembali fokus mengejar berbagai target yang sempat tertunda.

Sikap sabar dan konsisten yang menjadi ciri khas Taurus mulai menunjukkan hasil.

Di lingkungan kerja, Anda mampu menyelesaikan tugas dengan lebih terstruktur sehingga mendapat kepercayaan lebih besar dari atasan maupun rekan kerja.

Jika ada kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru atau mengambil tanggung jawab tambahan, jangan ragu memanfaatkannya karena dapat membuka jalan menuju perkembangan karier.

Dalam aspek keuangan, kondisi finansial terlihat cukup stabil. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan dari pekerjaan sampingan, komisi, atau hasil investasi yang mulai berkembang.

Namun, Anda tetap perlu mengontrol pengeluaran agar keseimbangan keuangan tetap terjaga.

Dalam kehidupan asmara, komunikasi yang hangat bersama pasangan akan membuat hubungan semakin harmonis.