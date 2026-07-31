Punya Bakat Mengelola Uang, 7 Shio Ini Diprediksi Sukses Secara Finansial

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang membangun kekayaan melalui kerja keras, kemampuan membaca peluang, hingga kebiasaan mengatur keuangan dengan baik.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kemapanan ekonomi. Mereka disebut memiliki naluri mencari peluang, kemampuan mengelola uang, serta ketekunan untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang.

Meski hanya bagian dari kepercayaan dan tradisi, karakteristik shio sering dikaitkan dengan sifat tertentu yang dianggap mendukung keberhasilan seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki potensi besar dalam mencapai kesuksesan finansial dan membangun kekayaan.

1. Shio Babi Pemilik shio Babi dikenal sebagai sosok yang bijak dalam mengelola keuangan. Mereka dipercaya mampu mencari peluang penghasilan dalam berbagai kondisi.

Sifat jujur dan hemat menjadi salah satu keunggulan mereka. Dibanding menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu, shio Babi cenderung memilih menyimpan dan mengatur keuangan demi masa depan yang lebih stabil.

2. Shio Kambing Shio Kambing dikenal memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Mereka dipercaya mampu menemukan cara unik untuk menghasilkan uang.

Selain itu, sifat tulus dan mudah membangun hubungan baik membuat mereka sering mendapatkan dukungan dari orang lain. Kemampuan menjalin koneksi tersebut dapat membuka peluang baru dalam urusan finansial.

3. Shio Tikus Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir strategis. Mereka dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.